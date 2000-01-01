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Адвокат Нетаниягу: Лапид работал на Мильчена 14.02 10:23   MIGnews.com

Адвокат Нетаниягу: Лапид работал на Мильчена

Адвокат Биньямина Нетаниягу Амит Хадад дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Комментируя рекомендации полиции о вынесении обвинений против Нетаниягу по делу 1000 и пол делу 2000 Хадад заявил, что у полиции нет достаточных оснований для вынесения обвинительного заключения, и факты изложенные в рекомендациях “полностью искажают реальность”.

Хадад заявил, что стоимость подарков Нетаниягу со стороны Арнона Мильчена “раздута”, и что он не верит в том, что стоимость подарков - сигар, переданных Нетаниягу на протяжении 20 лет не превышает 500 тысяч шекелей.

Хадад также прокомментировал показания Яира Лапида по делу 1000. Он сказал: Яир Лапид сидит с маслом на голове (ссылка на ивритскую поговоркеу - тот, у кого масло на голове, пусть не выходит на солнце) и полиция пытается задокументировать сложную реальность отношений Нетаниягу и Мильчена в нескольких строчках. Нетаниягу не продвигал его бизнеса и не действовал на пользу Мильчена. Это Яир Лапид, бывший сотрудник Мильчена, будучи министром финансов, сидел и обсуждал с ним законы”
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