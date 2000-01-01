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Глава коалиции назвал Лапида стукачом 14.02 10:11   MIGnews.com

Глава коалиции назвал Лапида стукачом

Председатель коалиции Давид Амсалем не только отказался извиняться за свои предыдущие заявления в адрес Яира Лапида, но и продолжил атаковать председателя партии "Еш Атид", назвав его "стукачом", применив жаргонное слово "штинкер".

"Мы говорим не о великом святом. Он не невинный агнец, а всегда приходит в кнессет и кричит: "ты коррупционер, ты коррупционер! Полиция Израиля нарушила закон – пыталась поменять израильское правительство. Есть вещи, которые выходят за рамки в демократической стране", - сказал Амсалем радио Галей ЦАХАЛ.

В то же время его соратник, министр регионального сотрудничества Цахи Анегби в интервью радиостанции Решет Бет назвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу " наиболее подходящим человеком для руководства страной".

"Тучи рассеются, а премьер-министр был прав, говоря, что правительство нельзя свергнуть из-за сигар. Каждый человек, пусть даже премьер-министр, является невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана, и единственными, кто может решить иначе, являются соответствующие ведомства. В конце концов, это были и есть сигары, и судить об этом должна общественность. Это не является юридическим вопросом", - сказал он.

Поддержал главу правительства и министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

"Я выражаю поддержку главе правительства. Следует позволить премьер-министру Биньямину Нетаниягу продолжить управлять страной и вести важные государственные дела как в сфере безопасности, так и в других областях, и подождать решения юридического советника правительства", - написал он.
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