Совет Федерации: администрацию Трампа поразила русофобия
Отставка советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна за контакты с российским послом Сергеем Кисляком может свидетельствовать о том, что Дональд Трамп не обрел искомой самостоятельности на своем посту. Такое мнение высказал сегодня на своей странице в Facebook глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.
По его мнению, Флинна вряд ли можно было считать русофилом, однако он, "в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве", общался с российским послом, что, уверен сенатор, "по нынешним временам загнанных в тупик двусторонних отношений" по определению лучше, "чем ничего, исповедуемое в адрес России (Джоном) Маккейном и ему подобными республиканцами". "Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) - это даже не паранойя, а что-то неизмеримо худшее", - считает Косачев.
"Либо Трамп не обрел искомой самостоятельности, и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, либо русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу", - добавил он.
Ранее стало известно, что президент США принял отставку своего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Сам Флинн объяснил решение покинуть пост тем, что "из-за быстрого хода событий непреднамеренно предоставил избранному вице-президенту США и другим (представителям Белого дома) неполную информацию, касающуюся телефонного разговора с российским послом".