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kremlin.ru 14.02 15:21   MIGnews.com

Пушков: из-за отставки Флинна отношения РФ и США - мишень

Отношения США и России стали мишенью из-за отставки советника американского президента по национальной безопасности Майкла Флинна, считает сенатор Алексей Пушков.

"Уход Майкла Флинна, вероятно, самая ранняя отставка помощника президента по национальной безопасности за всю историю. Но мишень не Флинн, а отношения с Россией", – написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку.

Возможной причиной отставки СМИ называют контакты Флинна с Россией. Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2016 года он обсуждал с послом РФ в США Кисляком антироссийские санкции.
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