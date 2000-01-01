14.02 12:14 MIGnews.com

В США назначен и.о. советника президента по нацбезопасности

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Генерал Джозеф Келлог назначен исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Джозеф Келлог, как отмечается в сообщении, ветеран Вооруженных сил США. Он находился на военной службе с 1967 по 2003 год. Два года воевал во Вьетнаме. Служил в Комитете начальников штабов директором по коммуникациям и компьютерным технологиям. Затем вышел на пенсию, передает Интерфакс.Келлог назначен после ухода со своего поста советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна. Это произошло после того, как обнаружилось, что Флинн дал неверную информацию вице-президенту Майку Пенсу и другим высокопоставленным чиновникам Белого дома о своих разговорах с Сергеем Кисляком, российским послом в США.Телеканал CNN со ссылкой на два источника сообщил, что месяц назад администрации Трампа были даны предупреждения о том, что Флинн ввел в заблуждение ее представителей относительно своих переговоров с послом РФ в Вашингтоне и мог был потенциально шантажируем русскими.Флинн в письме по случаю своей отставки извинился за то, что предоставил неполную информацию о своих разговорах с российским послом. "Я искреннее извинился перед президентом и вице-президентом, и они приняли мои извинения", — написал бывший советник президента по национальной безопасности США.