14.02 08:57 MIGnews.com

Как "ушли" Майкла Флинна

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Формальной причиной скандальной отставки советника по национальной безопасности президента Дональда Трампа Майкла Флинна стало нарушением им так называемого “Акта Логана”, принятого в 1799 году. Акт запрещает частным лицам вести переговоры с государствами, с которыми Америка находится в конфликте.Флинн, через некоторое время после избрания Трампа, несколько раз созванивался с российским послом в США Сергеем Кисляком. Американская пресса утверждает, что двое говорили о возможном снятии американских санкций с России.Как и в случае с “запретом на мусульман” ключевую роль в крахе Флинна сыграла бывшая и.о. генерального прокурора Салли Йетс.Йетс в конце прошлого месяца проинформировала Белый Дом о своих подозрениях относительно Флинна, который мог “неверно проинформировать” администрацию о характере своих отношений с русскими.. Она также предупредила, что Флинн может оказаться целью “шантажа со стороны России”. Одновременно информация об этом появилась в прессе.