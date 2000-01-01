14.02 10:18 MIGnews.com

На переговоры в Астану съехались делегации РФ и власти Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В столице Казахстана Астане завтра стартует очередной раунд переговоров об урегулировании в Сирии. Оппозиция от участия отказалась еще накануне из-за "нарушений перемирия Россией".Как сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов, делегации от России и сирийских властей на переговоры уже прибыли. Ожидаются представители Ирана и Иордании.Абдрахманов заявил, что на встрече планируют обсудить введение санкций в отношении нарушителей перемирия в Сирии, договоренность о котором была достингнута в ходе предыдущих раундов переговоров."В частности, идет речь о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий", — заявил он.Глава МИД добавил, что информацию об участии в переговорах сирийской оппозиции должна предоставить Турция. "Турецкая сторона тоже скоро предоставит точную информацию о составе своей делегации, также мы ожидаем от турецкой стороны информации об участии делегации вооруженной оппозиции", — добавил Абдрахманов.Накануне представитель сирийской оппозиции Мохаммед аль-Абауд заявил, что делегация сирийской оппозиции не приедет для участия в новом раунде межсирийских переговоров в Астане. Причиной, по его словам, является то, что Россия нарушила свои гарантии по сохранению режима прекращения огня в Сирии, а также никак не может уговорить правительство Сирии на полное соблюдение перемирия или реализовать жесты доброй воли, освободив часть оппозиционеров из тюрем.В то же время источник Reuters в сирийской оппозиции сообщил, что делегация оппозиции может в частичном составе прибыть в Астану в том случае, если в ближайшие дни будет наблюдаться прогресс по проблеме сохранения перемирия.