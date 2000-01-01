Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности и международных финансовых учреждений, передает Интерфакс.
"Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету Безопасности, ясное понимание того, что Совет Безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, который отличается от мира, существовавшего после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет", — сказал Гутерриш.
Он отметил, что многие международные организации не в состоянии эффективно реагировать на современные проблемы.
"Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов", — подчеркнул Гутерриш.