14.02 09:22 MIGnews.com

Генсек ООН призвал реформировать Совет Безопасности

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности и международных финансовых учреждений, передает Интерфакс."Если посмотреть, например, на ООН, то сегодня налицо явное недоверие к Совету Безопасности, ясное понимание того, что Совет Безопасности больше не соответствует логике сегодняшнего мира, который отличается от мира, существовавшего после Второй мировой войны, когда был создан этот Совет", — сказал Гутерриш.Он отметил, что многие международные организации не в состоянии эффективно реагировать на современные проблемы."Мы были свидетелями трудностей при преодолении глобального финансового кризиса. Необходимы глубокие реформы глобальных институтов", — подчеркнул Гутерриш.