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flickr 14.02 07:51   MIGnews.com

"Трамп не станет указывать Израилю как поступать"

Адвокат Марк Целль, глава отделения Республиканской партии в Израиле, дал интервью изданию Arutz Sheva накануне отъезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Целль отметил, что это будет внеочередное собрание "между лидерами, которые уважают друг друга".

На вопрос о том, будет ли Дональд Трамп осуждать поселенческую деятельность в Иудее и Самарии, Целль ответил: "Президент считает, что Израиль сам определяет свои собственные стратегические интересы, когда речь идет о строительстве в Иудее и Самарии или в другом месте. В то время как США могут иметь свои собственные мнения и интересы, когда речь идет о полезности поселений в содействии миру и сосуществованию, США, в конечном счете, скажут, что все, что Израиль считает важными для своей собственной безопасности и будущего, будет приемлемым для США. Это означает, что США не будут осуждать Израиль за его политику урегулирования - это удивительное заявление, огромный поворот в американской внешней политике, которые мы ждали в течение 50 лет".

Когда Марку Целлю был задан вопрос о том, будет ли президент Трамп перемещать посольство США в Иерусалим, он сказал: "На мой взгляд, безусловно, это лишь вопрос времени, и это произойдет раньше, че мы думаем. Отказ от прав, который президент Обама подписал относительно перемещения посольства в соответствии с законом США от 1995 года, истекает в мае или июне и в этот момент президент объявит о перемещении посольства. Посольство будет перемещено, так как Дональд Трамп является настоящим лидером, и никто не будет устрашать его угрозами кровопролития".
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