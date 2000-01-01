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Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку 14.02 06:44   MIGnews.com

Советник Трампа по национальной безопасности ушел в отставку

Международная пресса бурно обсуждает первую отставку в администрации Дональда Трампа. Советник президента по национальной безопасности генерал Майкл Флинн подал прошение с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Флинна обвинили в том, что он обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком возможности снятия санкций с России. Флинн первоначально наотрез опроверг эти утверждения. Его, перед лицом прессы, поддержал вице-президент Майк Пенс.

На прошлой неделе газета Washington Post, со ссылкой на 9 источников в администрации, сообщила, что Флинн, во время разговора с Кисляком “обсуждал потенциально незаконные темы”. Пенс при этом якобы был обеспокоен “вероятностью того, что Флинн ввел его в заблуждение”.

Пресс-представитель Белого Дома Шон Спайсер подтвердил, что Флинн позднее извинился перед Пенсом за “возникшее недоразумение”.

Флинн в письме с просьбой об отставке сообщает: “К несчастью, из-за быстрого развития событий на брифингах я передал избранному вице-президенту неполную информацию относительно моих звонков российскому послу. Я чистосердечно извинился перед вице-президентом и президентом, и мои извинения были приняты”.

Исполняющим обязанности советника по национальной безопасности назначен генерал-лейтенант Джозеф Келлог. Келлог служил в армии с 1967 по 2003 годы, дважды побывал во Вьетнаме, где был награжден Серебряной Звездой и Бронзовой Звездой. В 1997-1998 Келлог командовал легендарной 82-й десантной дивизией. Перед отставкой Келлог был начальником управления командования, контроля и коммуникаций Комитета Начальников Штабов.
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