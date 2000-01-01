14.02 21:35 MIGnews.com

США: директор Cекретной службы уходит в отставку

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Директор Секретной службы США Джозеф Кланси уходит в отставку. Он освободит должность 4 марта текущего года. Об этом ведомство сообщило в официальном микроблоге Twitter."Директор Кланси, поздравляем с выходом в отставку. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны Вам за 29 лет работы и за руководство", - говорится в сообщении.Кланси отметил, что принял такое решение потому, что хочет проводить время со своими близкими. Он также сообщил, что в Белом доме отнеслись к его управлению доброжелательно, а из-за этого уйти в отставку было сложнее, согласно газете USA Today.