Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 14.02 21:35   MIGnews.com

США: директор Cекретной службы уходит в отставку

Директор Секретной службы США Джозеф Кланси уходит в отставку. Он освободит должность 4 марта текущего года. Об этом ведомство сообщило в официальном микроблоге Twitter.

"Директор Кланси, поздравляем с выходом в отставку. Мужчины и женщины Секретной службы благодарны Вам за 29 лет работы и за руководство", - говорится в сообщении.

Кланси отметил, что принял такое решение потому, что хочет проводить время со своими близкими. Он также сообщил, что в Белом доме отнеслись к его управлению доброжелательно, а из-за этого уйти в отставку было сложнее, согласно газете USA Today.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:25
Песков об отставке Флинна: не наше дело
21:57
Ученые назвали худший день для свиданий
20:53
СМИ сообщили о российском военном корабле у берегов США
20:51
Трамп недоволен "незаконными утечками" из Белого дома
20:16
Минометный снаряд взорвался на Голанских высотах
19:58
Турок убил жену-россиянку и двух детей
19:50
Калифорния просит помощи у Трампа из-за разрушения дамбы
18:59
Британия отклонила петицию против визита Трампа
18:36
Падение крана в Бат-Яме: 4 арестованных
17:58
У тель-авивского метротрамвая появится "красная" линия
17:27
Израиль тайно отозвал посла в Египте
17:00
В Малайзии убили брата Ким Чен Ына
16:52
96-летняя пережившая Холокост удостоена премии Израиля
16:23
Турция: задержан возможный организатор теракта в клубе Reina
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus