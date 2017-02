14.02 23:51 MIGnews.com

США обвинили Россию в нарушении ракетного договора

Американские официальные лица считают, что Россия секретно развернула крылатую ракету, которая нарушает договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), пишет The New Yourk Times со ссылкой на источники в администрации США.Как отмечает издание, речь идет о ракете, которая была испытана в 2014 году при администрации Барака Обамы. Тогда США обвинили Россию в нарушениях РСМД, однако российская сторона в ответ заявила, что Вашингтон не предоставил достаточно информации относительно того, о какой именно ракете идет речь.The New York Times отмечает, что теперь у России якобы есть два дивизиона таких ракет. Один, по их данным, расположен на полигоне Капустин Яр. Второй в конце 2016 года был перемещен в другое место с возможностью применения.Издание сообщает, что американские официальные лица называли ракету SSC-X-8, но в новых докладах буква X уже не используется. Это говорит о том, что, по версии разведки США, эти ракеты уже находятся в рабочем состоянии, а не в стадии разработки.Договор РСМД запрещает США и РФ производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.В России неоднократно заявляли, что возможность выхода из договора может рассматриваться в качестве ответа на расширение ПРО США.Кроме того, Москва также обвиняла США и их союзников в нарушении договора. В частности, по мнению РФ, размещение пусковых ракетных установок в рамках развертывания ПРО в Румынии является нарушением со стороны США требований РСМД.