14.02 20:51 MIGnews.com

Трамп недоволен "незаконными утечками" из Белого дома

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство касательно многочисленных утечек в прессе конфиденциальной информации Белого дом. Речь идет об информации, по поводу отставки его советника по национальной безопасности Майкла Флинна.Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter."Главный вопрос в этой истории заключается в том, почему так много «нелегальных утечек» происходит из Вашингтона? Будут эти утечки продолжаться, когда я буду заниматься Северной Кореей", — написал президент США.Напомним, что 14 февраля Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что не предоставил вице-президенту Майклу Пенсу исчерпывающей информации о разговоре с послом РФ в США, который состоялся до инаугурации Дональда Трампа.