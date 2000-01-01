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flickr 14.02 20:51   MIGnews.com

Трамп недоволен "незаконными утечками" из Белого дома

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство касательно многочисленных утечек в прессе конфиденциальной информации Белого дом. Речь идет об информации, по поводу отставки его советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"Главный вопрос в этой истории заключается в том, почему так много «нелегальных утечек» происходит из Вашингтона? Будут эти утечки продолжаться, когда я буду заниматься Северной Кореей", — написал президент США.

Напомним, что 14 февраля Майкл Флинн подал в отставку. Он признал, что не предоставил вице-президенту Майклу Пенсу исчерпывающей информации о разговоре с послом РФ в США, который состоялся до инаугурации Дональда Трампа.
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