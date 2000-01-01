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flickr 15.02 07:16   MIGnews.com

Глава Минфина США: ми сохраним политику санкций против РФ

Новый глава Минфина США Стивен Мнучин заявил о том, что санкционная политика Штатов в отношении РФ остается в силе.

"Действующие санкционные программы остаются в силе", – заявил он журналистам в ходе брифинга Белого дома, отвечая на вопрос о санкционной политике в отношении России.

Мнучин назвал санкции "очень важной частью" работы Минфина.

Отметим, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что между президентом США Дональдом Трампом и американским конгрессом растут разногласия в контексте российского вопроса.

На прошлой неделе двухпартийная группа сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект, предусматривающий снятие санкций с России исключительно с разрешения Конгресса.
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