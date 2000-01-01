14.02 18:59 MIGnews.com

Британия отклонила петицию против визита Трампа

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально отклонила петицию против визита президента США Дональда Трампа в страну. В заявлении главы правительства говорится, что власти уважают мнение тех, кто подписал ходатайство, однако не поддерживают его.Согласно тексту, визит американского лидера отражает "важность отношений между обеими странами", пишет The Telegraph."Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом после того, как будут согласованы сроки и технические детали визита", — говорится в документе.Отметим, что петицию подписали больше 1 млн. жителей Великобритании, после того как Трамп запретил въезд в США гражданам из 7 мусульманских стран.