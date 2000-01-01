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flickr 14.02 18:59   MIGnews.com

Британия отклонила петицию против визита Трампа

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально отклонила петицию против визита президента США Дональда Трампа в страну. В заявлении главы правительства говорится, что власти уважают мнение тех, кто подписал ходатайство, однако не поддерживают его.

Согласно тексту, визит американского лидера отражает "важность отношений между обеими странами", пишет The Telegraph.

"Мы с нетерпением ждем встречи с президентом Трампом после того, как будут согласованы сроки и технические детали визита", — говорится в документе.

Отметим, что петицию подписали больше 1 млн. жителей Великобритании, после того как Трамп запретил въезд в США гражданам из 7 мусульманских стран.
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