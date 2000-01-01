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YouTube 14.02 17:27   MIGnews.com

Израиль тайно отозвал посла в Египте

Посол Израиля в Египте Давид Гуврин тайно вернулся на родину в конце прошлого года из-за угроз безопасности. Об этом сообщает The Telegraph во вторник, 14 февраля.

Отмечается, что по решению властей Гуврин теперь работает из Иерусалима, однако Израиль надеется, что в ближайшем будущем дипломат сможет вернутся в Египет. Однако не уточняется точный характер угрозы.

Давид Гуврин был назначен послом в августе 2016 года. Израильское посольство вновь открылось в Каире лишь в сентябре прошлого года, после того как 5 лет назад посольство подверглось нападению со стороны демонстрантов, которые требовали пересмотра отношений с государством Израиль.

Данный инцидент погрузил обе страны в один из худших дипломатических кризисов за последние 30 лет.
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