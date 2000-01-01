Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 15.02 04:13   MIGnews.com

Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 16 февраля

Спецпосланник ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура нанесет рабочий визит в Москву в четверг, 16 февраля.

Об этом, как передает Polit.info, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Геннадий Гатилов.

Он также отметил, что график рабочих встреч в российской столице разрабатывается и допустил, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и де Мистуры также может появиться в графике.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:33
Ученые рассказали как избавиться от наркозависимости
02:30
Как женитьба влияет на секс и кошелек мужчин
01:30
Анджелина Джоли решила восстанавливать имидж и ищет пиарщика
00:40
Ученые доказали эффективность 6-часового рабочего дня
23:51
США обвинили Россию в нарушении ракетного договора
22:25
Песков об отставке Флинна: не наше дело
21:57
Ученые назвали худший день для свиданий
21:35
США: директор Cекретной службы уходит в отставку
20:53
СМИ сообщили о российском военном корабле у берегов США
20:51
Трамп недоволен "незаконными утечками" из Белого дома
20:16
Минометный снаряд взорвался на Голанских высотах
19:58
Турок убил жену-россиянку и двух детей
19:50
Калифорния просит помощи у Трампа из-за разрушения дамбы
18:59
Британия отклонила петицию против визита Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus