15.02 04:13 MIGnews.com
Спецпосланник ООН по Сирии приедет в Москву 16 февраля
Спецпосланник ООН по Сирийской Арабской Республике Стаффан де Мистура нанесет рабочий визит в Москву в четверг, 16 февраля.
Об этом, как передает Polit.info
, сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства России Геннадий Гатилов.
Он также отметил, что график рабочих встреч в российской столице разрабатывается и допустил, что встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и де Мистуры также может появиться в графике.
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