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flickr 15.02 05:27   MIGnews.com

МАГАТЭ: "Иран выполняет свою часть сделки"

Иран выполняет условия ядерной сделки в отношении своей ядерной программы, согласованной с мировыми державами, как заявил глава МАГАТЭ во вторник, 14 февраля, на фоне опасений, что Соединенные Штаты будут пытаться изменить условия.

Соединенные Штаты заняли более жесткую позицию в отношении Ирана с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность 20 января. Также заявил, что держит Исламскую Республику "под контролем" из-за проведенных в прошлом месяце испытаний баллистических ракет.

В рамках соглашения 2015 года между Тегераном и шестью мировыми державами, Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на освобождение от некоторых экономических санкций США, Европы и ООН. Иран всегда говорил, что его программа предназначена исключительно для мирных целей.
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