15.02 10:07 MIGnews.com

Песков: обвинения Москвы в атаках на штаб Макрона абсурдны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес российских властей в причастности к кибератакам на штаб движения "На марше", передает ТАСС."Не может идти и речи о какой-либо причастности официальной Москвы к этим атакам, имели они место или не имели. Любые обвинения официальной Москвы в возможной причастности – они абсурдны", – сказал Песков.Он напомнил, что Кремль придерживался аналогичной позиции и в связи с подобными обвинениями, звучавшими из Вашингтона. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва никогда не имела намерения вмешиваться во внутренние дела других государств и тем более в их электоральные процессы.Ранее предвыборный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона заявил о том, что подвергается кибератакам со стороны России. Кроме того, генсек движения "На марше" Ришар Ферран заявил, что российские СМИ ежедневно сообщают "фейковые новости" о движении.