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14.02 14:55   MIGnews.com

Южная Корея и США проведут совместные военные учения

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что Соединенные Штаты согласились развернуть стратегические активы для ежегодных совместных военных учений, как сообщило информационное агентство Yonhap во вторник, 14 февраля, со ссылкой на доклад министерства, представленный парламентским комитетом.

На данный момент министерством не представлена более подробная информация, и остается неизвестным, было ли запланировано развертывание стратегических активов для упражнений в ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты в нарушение резолюций Организации Объединенных Наций в воскресенье, 12 февраля.

Соединенные Штаты и Южная Корея проводят крупномасштабные военные учения ежегодно на юге, которые обычно начинаются в марте. Северная Корея характеризует учения, как подготовку к войне против нее.
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