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kremlin.ru 14.02 22:25   MIGnews.com

Песков об отставке Флинна: не наше дело

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают отставку советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна внутренним делом США, передает Интерфакс.

"Мы никоим образом не хотели бы это комментировать, это внутреннее дело американцев. Это внутреннее дело администрации президента Трампа. Это не наше дело", — сказал Песков.

Накануне в Кремле не стали комментировать скандал вокруг контактов советника по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России Сергеем Кисляком по вопросу антироссийских санкций.

Позже Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности.
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