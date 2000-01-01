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Фотограф: Ави Охайон. 14.02 12:08   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу прибыл в Вашингтон

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прибыл в Вашингтон, где остановился в Блэр-хауз - временной резиденции особо почетных гостей президента США.

Премьер-министр провёл совещание со своими советниками.

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал укрепить союз между США и Израилем в понедельник днем, 13 февраля, перед взлетом в Вашингтон, куда он направился на свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом с тех пор, как он ступил в должность в январе.

Комментируя в общих чертах американо-израильские отношения, которые были несколько запятнаны во время президентства Обамы, Нетаньиягу утверждал, что "альянс всегда был чрезвычайно сильным", добавив с ощутимым оптимизмом, что "он становится сильнее".

Премьер министр Израиля подчеркнул, что существует общее стечение взглядов на регион в целом.

Фотограф: Ави Охайон

Фотограф: Ави Охайон
Фотограф: Ави Охайон
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