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`Проституция среди солдат - тревожный сигнал для всех` 14.02 11:13   MIGnews.com

"Проституция среди солдат - тревожный сигнал для всех"

Глава подкомитета Кнессета по проституции и контрабанде женщин Ализа Лави (Еш Атид) прокомментировала расследование 10-го канала о солдатах срочной службы, занимающихся проституцией.

Лави заявила: “Расследование еще раз демонстрирует с какой непереносимой легкостью девочек сталкивают в проституцию, это - тревожный сигнал для нас всех”.

Лави заявила: “То, что беспокоит больше всего - армия не знает реальных цифр, сколько девушек занимается проституцией. Армия говорит, что речь идет об изолированных инцидентах, но количество молодых людей, занимающихся проституцией постоянно растет - и эта тенденция не обойдет и армию”.

Лави сообщила, что на следующей неделе пройдет заседание подкомитета, посвященное обсуждению данной проблемы.
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