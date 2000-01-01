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14.02 16:02   MIGnews.com

Ривлин: "Израиль должен аннексировать Иудею и Самарию"

Президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что Израиль должен аннексировать территорию Иудеи и Самарии, и предоставить полное гражданство тем, кто живет на территории, а именно палестинцам.

Хотя он не назвал палестинцев или Иудею и Самарию напрямую, Ривлин сказал во вторник, 14 февраля: "Я считаю, что Сион – наш, и что суверенитет Израиля должен быть расширен над каждым местом".

"Суверенитет над определенной территорией предоставляет гражданство всем, кто проживает там. Нет никаких исключений. Там не может быть один закон для израильтян и еще один для не-израильтян", - сказал он на конференции, проведенный в Иерусалиме газетой Besheva.

Как президент, Ривлин, бывший член Ликуда и давний сторонник аннексии Иудеи и Самарии и предоставления палестинцам полных гражданских прав, играет в основном символическую роль.

Несколько дней назад Реувен Ривлин сказал, что он решительно выступает против закона, принятого Кнессетом на прошлой неделе, позволяющего экспроприировать частные палестинские земли, чтобы задним числом узаконить поселения. Прохождение так называемого " Закона регуляризации" может привести к тому, что Израиль будет выглядеть как государство-апартеид, сказал он.

"Израиль принял международное право. Это не позволяет стране действовать в соответствии с ним, чтобы применить и соблюдать законы на территориях, которые не под его суверенитетом. Если это действительно так, то это является юридической какофонией. Это приведет к тому, что Израиль будут рассматривать как апартеид, которого нет", - заявил президент Израиля.

"Правительству Израиля просто не разрешается применять законы Кнессета на территориях, которые не находятся под суверенитет государства", - добавил Ривлин.

Закон, принятый на прошлой неделе, позволяет Израилю конфисковать частные палестинские земли на территории Иудеи и Самарии, где были построены израильские поселения или заставы.
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