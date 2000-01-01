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Лавров: НАТО разбомбило ливийскую государственность 14.01 10:26   MIGnews.com

Лавров: НАТО разбомбило ливийскую государственность

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО разбомбило ливийскую государственность.

При этом министр подчеркнул, что сегодня для этой страны было бы хорошо, если бы в ней повторился сирийский сценарий.

Напомним, ранее лидеры сторон конфликта в Ливии встретились в Москве, чтобы подписать очередное перемирие.

Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать документ, так как, по его мнению, он противоречит ряду его интересов.


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