14.01 10:26 MIGnews.com
Лавров: НАТО разбомбило ливийскую государственность
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО разбомбило ливийскую государственность.
При этом министр подчеркнул, что сегодня для этой страны было бы хорошо, если бы в ней повторился сирийский сценарий.
Напомним, ранее лидеры сторон конфликта в Ливии встретились в Москве, чтобы подписать очередное перемирие.
Однако глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар отказался подписывать документ, так как, по его мнению, он противоречит ряду его интересов.
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