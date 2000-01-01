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Мандельблитт может закрыть дело против Дери | Фото15.01 07:26   MIGnews.com

Мандельблитт может закрыть дело против Дери

Юридический советник израильского правительства Авихай Мандельблитт может закрыть дело против главы ШАС Арье Дери.

Об этом сообщает The Times оf Israel со ссылкой на 13 канал.

По данным издания, сотрудники Мандельблитта жалуются на проблемы с доказательствами в деле против Дери. В связи с этим юридический советник правительства якобы дал указание завершить дальнейшую следственную работу.

Полиция рекомендовала предъявить Дери обвинения в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, препятствии судебному следствию, отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.

Его подозревают в переводе сотен тысяч шекелей бюджетных средств неправительственным организациям, управляемым членами его семьи, и налоговом мошенничестве, связанном с продаже квартир своему брату.


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