Мандельблитт может закрыть дело против Дери

По данным издания, сотрудники Мандельблитта жалуются на проблемы с доказательствами в деле против Дери. В связи с этим юридический советник правительства якобы дал указание завершить дальнейшую следственную работу.
Полиция рекомендовала предъявить Дери обвинения в мошенничестве, злоупотреблении служебным положением, препятствии судебному следствию, отмыванию средств и уклонению от уплаты налогов.
Его подозревают в переводе сотен тысяч шекелей бюджетных средств неправительственным организациям, управляемым членами его семьи, и налоговом мошенничестве, связанном с продаже квартир своему брату.