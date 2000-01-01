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Россия: вариант обмена Иссахар не рассматривается | Фото:15.01 07:47   MIGnews.com

Россия: вариант обмена Иссахар не рассматривается

Во вторник, 14 января, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов заявил, что вариант обмена Наамы Иссахар не рассматривается.

Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

"Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб Иссахар в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право", – сказал дипломат.

Иссахар была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево с 10 г гашиша в багаже. Суд признал израильтянку виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ.

Нааму приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор.


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