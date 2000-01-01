Россия: вариант обмена Иссахар не рассматривается

"Вариант обмена не рассматривается, насколько мне известно. Она осуждена по уголовному законодательству. Что касается жалоб Иссахар в Европейский суд по правам человека, это прерогатива адвокатов. Тут мы не можем советы давать. Это ее право", – сказал дипломат.
Иссахар была задержана 9 апреля в аэропорту Шереметьево с 10 г гашиша в багаже. Суд признал израильтянку виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 ("Незаконные хранение, перевозка, изготовление наркотических средств") и ч. 2 ст. 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в значительном размере") УК РФ.
Нааму приговорили к 7,5 годам колонии общего режима. 19 декабря Московский областной суд оставил в силе приговор.