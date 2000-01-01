14.01 22:11 MIGnews.com

СМИ: Беннетт может лишиться должности

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Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт рискует потерять свою должность.Соответствующую информацию распространил 12 канал со ссылкой на источники, утверждая, будто премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал соответствующее предупреждение.Уточняется, что глава правительства якобы сказал Беннетту, что тот может потерять свое место, если все партии, которые являются более правыми, чем "Ликуд", не пойдут на мартовские выборы единым списком.По словам источников, речь шла "о констатации фактов", а не об угрозе. Такое же предупреждение, по данным СМИ, якобы получил министр транспорта Бецалель Смотрич.