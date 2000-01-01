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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:15.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Трамп санкционировал ликвидацию Сулеймани полгода назад Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп санкционировал ликвидацию главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани еще семь месяцев назад.

Помпео: у Сулеймани чуть меньше жертв, чем у бен Ладена Государственный секретарь США заявил, что на счету убитого иранского генерала Касема Сулеймани чуть меньше жертв, чем на руках лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Беннетт, Шакед и Смотрич объединились перед выборами "Ямина" Нафтали Беннетта и Аелет Шакед будет баллотироваться на выборах 2 марта вместе с партией "Ихуд Леуми", возглавляемой Бецалелем Смотричем.

Беннетт: объединения с лидером "Оцма Иегудит" не будет Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннетт исключил возможность объединения с "Оцма Иегудит" перед мартовскими выборами.

Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, несмотря на все попытки страны это сделать.


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