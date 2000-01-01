15.01 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Трамп санкционировал ликвидацию Сулеймани полгода назад
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп санкционировал ликвидацию главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани еще семь месяцев назад.
Помпео: у Сулеймани чуть меньше жертв, чем у бен Ладена
Государственный секретарь США заявил, что на счету убитого иранского генерала Касема Сулеймани чуть меньше жертв, чем на руках лидера террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.
Беннетт, Шакед и Смотрич объединились перед выборами
"Ямина" Нафтали Беннетта и Аелет Шакед будет баллотироваться на выборах 2 марта вместе с партией "Ихуд Леуми", возглавляемой Бецалелем Смотричем.
Беннетт: объединения с лидером "Оцма Иегудит" не будет
Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннетт исключил возможность объединения с "Оцма Иегудит" перед мартовскими выборами.
Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие
Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, несмотря на все попытки страны это сделать.
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