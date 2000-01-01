14.01 19:59 MIGnews.com

Нетаниягу: Иран не получит ядерное оружие

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Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, несмотря на все попытки страны это сделать.С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Биньямин Нетаниягу 14 января."Мы абсолютно точно знаем, что происходит с иранской ядерной программой. Иран рассчитывает получить ядерное оружие, но я повторю: Израиль этого не допустит", – сказал глава израильского правительства.Нетаниягу призвал лидеров всех западных стран немедленно запустить механизм автоматических санкций в ООН.