14.01 18:12 MIGnews.com

Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии

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Глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц будет добиваться проведения пленарного заседания и создания комиссии Кнессета для обсуждения вопроса об иммунитете премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 января.В частности, Ганц заявил, что недопустимо, чтобы Нетаниягу просил не обсуждать вопрос о предоставлении ему иммунитета."Мы сделаем все необходимое, чтобы заседание состоялось, а комиссия была создана самым честным образом. Полагаю, что спикер Кнессета (Юли Эдельштейн) будет действовать правильно", – подчеркнул он.