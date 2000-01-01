Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии | Фото:14.01 18:12   MIGnews.com

Иммунитет Нетаниягу: Ганц настаивает на создании комиссии

Глава "Кахоль Лаван" Бенни Ганц будет добиваться проведения пленарного заседания и создания комиссии Кнессета для обсуждения вопроса об иммунитете премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 января.

В частности, Ганц заявил, что недопустимо, чтобы Нетаниягу просил не обсуждать вопрос о предоставлении ему иммунитета.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы заседание состоялось, а комиссия была создана самым честным образом. Полагаю, что спикер Кнессета (Юли Эдельштейн) будет действовать правильно", – подчеркнул он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:55
Страны ЕС пошли против США из-за Ирана
17:32
Новая женская партия представит список кандидатов в Кнессет
17:11
Бывший главный раввин Путину: проявите милосердие к Иссахар
16:50
Суд: террористы должны компенсировать вред от фейерверков
16:30
В МАУ назвали виновника крушения Boeing в Иране
16:09
"Зеут" не пойдет на выборы с Беннеттом и Смотричем
15:48
Багдад не изменит решения о выводе войск США из Ирака
15:25
В здании ЦИК прошла экстренная эвакуация
15:06
Вред пчелам: ЕС запретил пестицид компании Bayer
14:54
"Молчание ягнят" превратится в сериал
14:33
Джонсон призвал заменить СВПД на "сделку Трампа"
13:51
Ночная работа оказалась смертельно опасной для женщин
13:35
Совокупный мировой долг достиг рекордной отметки
13:30
В Иране заявили об аресте причастных к крушению самолета МАУ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus