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Страны ЕС пошли против США из-за Ирана | Фото:14.01 17:55   MIGnews.com

Страны ЕС пошли против США из-за Ирана

Германия, Франция и Великобритания поддержали сохранение ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем запустили программу разрешения споров с Тегераном.

Страны Евросоюза также раскритиковали новые антииранские санкции Вашингтона.

"Мы имеем общие интересы в области безопасности вместе с нашими европейскими партнерами. Одним из них является поддержка режима нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие", – сказано в совместном заявлении.

Страны также раскритиковали решение США выйти из сделки ядерной и ввести новые санкции. Они анонсировали запуск специального механизма по разрешению споров после того, как Тегеран снова отступился от своих обязательств.

"Иран продолжил нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВП. Действия Ирана несовместимы с положениями ядерного соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия. Мы не согласны с доводом о том, что Иран имеет право на отказ от соблюдения соглашения. Вопреки его заявлениям, Иран никогда не запускал Механизм разрешения споров JCPoA и не имеет правовых оснований для прекращения выполнения своих обязательств", – добавили страны ЕС.


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