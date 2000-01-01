Страны ЕС пошли против США из-за Ирана

Германия, Франция и Великобритания поддержали сохранение ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем запустили программу разрешения споров с Тегераном.
Страны Евросоюза также раскритиковали новые антииранские санкции Вашингтона.
"Мы имеем общие интересы в области безопасности вместе с нашими европейскими партнерами. Одним из них является поддержка режима нераспространения ядерного оружия и обеспечение того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие", – сказано в совместном заявлении.
Страны также раскритиковали решение США выйти из сделки ядерной и ввести новые санкции. Они анонсировали запуск специального механизма по разрешению споров после того, как Тегеран снова отступился от своих обязательств.
"Иран продолжил нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВП. Действия Ирана несовместимы с положениями ядерного соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия. Мы не согласны с доводом о том, что Иран имеет право на отказ от соблюдения соглашения. Вопреки его заявлениям, Иран никогда не запускал Механизм разрешения споров JCPoA и не имеет правовых оснований для прекращения выполнения своих обязательств", – добавили страны ЕС.