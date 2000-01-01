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Посол Израиля в ООН: Готовьтесь к новым атакам Совбеза | Фото: U.S. Department of State/Flickr14.01 09:57   MIGnews.com

Посол Израиля в ООН: Готовьтесь к новым атакам Совбеза

У Совета Безопасности ООН еще осталась пара антиизраильских "тузов" в рукаве, которые могут быть разыграны на фоне Парижской ближневосточной мирной конференции, предупреждает посол Израиля в ООН Дани Данон.

"Мы стали свидетелями попытки проталкивания инициатив в последнюю минуту перед тем, как в силу вступит новая администрация США. Сторонники палестинцев готовятся к дальнейшим антиизраильским мерам в Совете Безопасности", - гласит заявление, опубликованное послом Даноном 13 января.

В то же время председатель Совбеза в январе, глава дипмиссии Швеции Олоф Скуг, утверждает, что никаких действий либо документов в отношении Израиля Совет пока что принимать не собирается.

Напомним, что следующее - и первое с момента принятия антипоселенческой резолюции 2443 в декабре прошлого года - заседание Совбеза, посвященное арабо-израильскому конфликту, назначено на вторник, 17 января. То есть, через 2 дня после того, как в Париже откроется мирная конференция.

Отвечая на вопрос о дальнейших действиях Совбеза его председатель ава Скуг ответил: "Я не считаю корректным обсуждать это сейчас. Посмотрим, как оно будет в следующий вторник. Главное событие на повестке дня – это воскресная конференция в Париже".

Напомним, что для участия в конференции были приглашены представители около 70 государств, однако ни израильское, ни палестинское руководство приглашать не стали. Главной миссией мероприятия французы как его организаторы объявили подтверждение поддержки стратегии "двух государств" и возрождение палестино-израильских мирных переговоров.
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