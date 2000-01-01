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Трамп позвал на свою инаугурацию лидеров поселенцев | Фото: Michael Vadon/Flickr14.01 09:18   MIGnews.com

Трамп позвал на свою инаугурацию лидеров поселенцев

Как уже сообщалось, из-за решений, которые могут быть приняты на ближневосточной мирной конференции в Париже, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отказался от визитов не только на Международный экономический саммит в Давосе, но и на инаугурацию Дональда Трампа в Вашингтоне.

Однако вместо главы правительства на церемонию возложения на Трампа президентских полномочий довольно символическим жестом стало приглашение лидеров израильских поселенцев – мэра крупнейшего израильского поселения в Иудее и Самарии, города Маале-Адумим, Бенни Касриэля и председателя совета поселенцев ЙеШа, мэра Эфрата Одеда Ревиви. После недолгих размышлений они приняли приглашения, поблагодарив команду Трампа за оказанную честь.

По словам последнего, данное приглашение является четким сигналом того, сколь большое значение новая администрация США уделяет поселенческому движению Израиля, поэтому Ревиви рассчитывает на плодотворное сотрудничество с "новыми друзьями в Белом доме".

Напомним, среди других таких знаков – назначение послом США в Израиль ярого сторонника поселенческого движения Дэвида Фридмана и обещание переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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