14.01 08:49 MIGnews.com

Полиция допросила Сару Нетаниягу, на очереди - сын премьера

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Несмотря на то, что по подсчетам полиции голливудский кинопродюсер Арнон Милчен подарил израильскому премьеру сигар, а его супруге шампанского примерно на 400-600 тысяч шекелей, сам Биньямин Нетаниягу утверждает, что эти суммы очень сильно завышены следователями, а подарки не были чем-то примечательным, так как Милчены – едва ли не лучшие друзья четы Нетаниягу.Ранее на этой неделе 2-й израильский телеканал показал квитанции, согласно которым Арнон Милчен купил в магазине в Герцлии шампанского на 57 тысяч шекелей. Путем собственных умозаключений журналисты пришли к заключению, что алкоголь предназначался никому иному, как Саре Нетаниягу. На допросе премьер заявил, что, по его подсчетам, за все время его семья получила от Милчена максимум на треть от вышеуказанной суммы.Что же касается дорогостоящих импортных сигар, которых продюсер якобы за десятилетия надарил Нетаниягу на сотни тысяч шекелей, то, по словам последнего, он не является заядлым курильщиком, поэтому о колоссальном количестве сигар речи быть не может. Но почему бы не пропустить по сигаре-другой, тем более, если твой друг угощает? Да и стоили они не более 10 долларов каждая.Биньямин и Сара Нетаниягу, которые были в очередной раз допрошены полицией в среду, называют подобные взаимоотношения нормальной дружбой, ведь и они дарили Милченам подарки – в частности, ожерелье для супруги продюсера. В качестве подтверждения частых встреч двух семейств премьер готов продемонстрировать множество их совместных фотографий.Именно по этой причине премьер-министр не указывал получаемые подарки в соответствующих отчетах.Кроме того, как утверждает 2-й канал, с превеликой долей вероятности по данному "делу 1000" против Нетаниягу может быть издано обвинительное заключение и даже закрытие его генеральным прокурором не поможет, так как БАГАЦ откроет его заново. Официальная причина столь щепетильного внимания Верховного суда к расследованию заключается в нежелании повторения подобного другими политиками. Полиция также склонна рекомендовать признать премьер-министра виновным.Кроме Арнона Милчена другим взяткодателем по "делу 1000" выступает австралийский бизнесмен-миллиардер Джеймс Пакер, который якобы оплачивал питание четы Нетаниягу в их частной резиденции в Кейсарии, а также сигары и шампанское. Полиция установила, что у Биньямина Нетаниягу и Пакера имеются общие деловые интересы.По этому же делу в ближайшие дни следователями "Лахав 433" будет допрошен и старший сын главы израильского правительства Яир Нетеаниягу, которому миллиардеры якобы оплачивали номера в дорогостоящих отелях.