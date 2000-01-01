14.01 10:41 MIGnews.com

Трамп назвал условие отмены санкций против России

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Избранный президент США Дональд Трамп готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. Об этом политик сказал в интервью изданию The Wall Street Journal."Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции", – заявил Трамп.В то же время, президент, который вступит на свою должность 20 января, после иавгурации, заявил, что не собирается отменять санкции "по крайне мере некоторое время" после своего вступления в должность.Кроме того, Трамп сказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным после своей инаугурации. "Я понимаю, что они (власти РФ) хотели бы встретиться, и меня это совершенно устраивает", – сказал избранный президент США.