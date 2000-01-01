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flickr 14.01 07:52   MIGnews.com

Обама продлил санкции против России

Президент США Барак Обама продлил на год санкции против России, срок действия которых истекал в марте. Об этом говорится в опубликованном письме уходящего главы Соединенных Штатов руководителям обеих палат Конгресса.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ [о санкциях], продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", – отмечает Обама.

Первые санкции относительно РФ в связи с ситуацией на Украине и в Крыму были введены Обамой 6 марта 2014 года. В общей сложности он издал три указа о введении ограничений, все три – в 2014 году.

Позднее они дополнялись другими документами, и в черные списки вносились новые фамилии и названия организаций.

Ранее стало известно, что надпартийная группа американских сенаторов, состоящая из пяти демократов и пяти республиканцев, подготовила законопроект о новых санкциях в отношении России. В частности, под ограничения должны попасть те, кто инвестирует в российский энергосектор более 20 миллионов долларов и в принципе покупает активы российских компаний. Причем речь идет не только о гражданах США.
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