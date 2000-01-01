14.01 07:17 MIGnews.com

Конгресс разрешил "Бешенному псу" выдвигаться в министры

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Палата представителей США проголосовала за предоставление Джеймсу Мэттису разрешения выдвигаться на пост министра обороны в обход существующих правил. Таким образом, была убрана последняя преграда, мешавшая ему выдвинуть свою кандидатуру.Ранее Мэттису уже предоставили аналогичные разрешения профильный комитет и Сенат. Теперь ему предстоит пройти процедуру утверждения в верхней палате Конгресса.Стоит пояснить, что столь необычная процедура (которая за всю историю США производилась лишь во второй раз за последние 70 лет) обоснована американским законодательством, которое запрещает занимать гражданские должности министра военным, оставившим армию не менее семи лет назад.Мэттис же, четырехзвездный генерал в отставке, в прошлом занимал должность главы Центрального командования Вооруженных сил США, с которой ушел лишь в 2013 году. Критики одобрения его баллотирования утверждают, что это размоет грань между гражданским руководством Пентагона и военным руководством армии.