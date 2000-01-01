Пекин: Принцип "единого Китая" - непоколебим

Министерство иностранных дел Китая заявило в субботу, 14 января, что принцип "единого Китая" был бесповоротной политической основой в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, и призвало "соответствующие стороны" в Соединенных Штатах признать деликатность тайваньского вопроса.
Комментарии, размещенные на сайте МИДа, являются прямым ответом на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа в интервью Wall Street Journal, в котором он сказал, что политика "единого Китая" была предметом переговоров.
С 1979 года Соединенные Штаты признавали Тайвань как часть "единого Китая", однако Дональд Трамп вызвал дипломатический протест со стороны Пекина, приняв поздравительный телефонный звонок от президента Тайваня Цай Ин-вэнь 2 декабря.
Отметим, что лидер Тайваня пообещала усилить присутствие острова на международной арене, когда она отправилась в субботу, 7 января, посетить четырех союзников в Центральной Америке в поездке, которая включает транзит в США, который, похоже, направлен на то, чтобы разозлить Китай.
Президент Цай Ин-вэнь заявила, что визиты в Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор должны "показать международному обществу, что Тайвань является способным и ответственным партнером по сотрудничеству".