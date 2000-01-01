14.01 20:52 MIGnews.com

Пекин: Принцип "единого Китая" - непоколебим

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Министерство иностранных дел Китая заявило в субботу, 14 января, что принцип "единого Китая" был бесповоротной политической основой в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами, и призвало "соответствующие стороны" в Соединенных Штатах признать деликатность тайваньского вопроса.Комментарии, размещенные на сайте МИДа, являются прямым ответом на заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа в интервью Wall Street Journal, в котором он сказал, что политика "единого Китая" была предметом переговоров.С 1979 года Соединенные Штаты признавали Тайвань как часть "единого Китая", однако Дональд Трамп вызвал дипломатический протест со стороны Пекина, приняв поздравительный телефонный звонок от президента Тайваня Цай Ин-вэнь 2 декабря.Отметим, что лидер Тайваня пообещала усилить присутствие острова на международной арене, когда она отправилась в субботу, 7 января, посетить четырех союзников в Центральной Америке в поездке, которая включает транзит в США, который, похоже, направлен на то, чтобы разозлить Китай.Президент Цай Ин-вэнь заявила, что визиты в Гондурас, Никарагуа, Гватемалу и Сальвадор должны "показать международному обществу, что Тайвань является способным и ответственным партнером по сотрудничеству".