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flickr 15.01 08:15   MIGnews.com

"Израильская авиация опасается атаковать Сирию"

Абдель Бари Атван, главный редактор газеты Rai al-Youm, сослался на недавний ракетный обстрел Израилем авиабазы близ Дамаска, и сказал, что Еврейское Государство опасается использовать свою авиацию для ударов по Сирии из-за новой воздушной системы обороны страны.

"Удары Израиля по Сирии означают, что арабская страна, которая сталкивается с разрушительной войной, по-прежнему рассматривается как реальная угроза со стороны Израиля", - пишет Атван в субботу, 14 января.

Он добавил, что авиаудары со стороны Израиля по авиабазу аль-Меззе показывает, что Израиль не смеет использовать свои истребители из-за страха стать мишенью Сирии, которая располагает российской системой ПРО С-300.

Атван подчеркнул, что Сирия, безусловно, ответит на "агрессию Израиля".

Сирийские источники подтвердили в пятницу, 13 января, что Израиль начал наступление на военный аэродром близ Дамаска.

Сирийское государственное телевидение отметило, что военный аэродром аль-Меззе был поражен несколько раз недалеко от сирийской столицы Дамаска.

Израильские ракеты были нацелены на склад боеприпасов, что привело к мощному взрыву, как сообщает государственное сирийское телевидение.

Аэропорт является одним из основных стратегических активов, используемых сирийскими элитными войсками в качестве транзитного комплекса.

Сирийское правительство также использовало аэропорт как военный форпост для запуска артиллерийских орудий по районам, ранее удерживаемых террористами, в пригороде Дамаска.

После атаки, представитель сирийской армии предупредил, что Израиль столкнется с последствиями "вопиющего" нападения на военный аэродром Аль-Меззе.
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