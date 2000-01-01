14.01 20:25 MIGnews.com

Франция настаивает на "решении о двух государствах"

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Проводить ближневосточную мирную конференцию без израильтян, палестинцев или нового правительства США – это неестественно, но французские организаторы говорят, что в этом все и дело. Они хотят, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и новоизбранный президент США Дональд Трамп увидели, что большая часть мира хочет достижения решения о двух государствах и разочарована десятилетиями конфликтов.Французские дипломаты опасаются, что Дональд Трамп развяжет новую напряженность в регионе, "снисходительно" относясь к строительству израильских поселений на земле, на которую претендуют палестинцы, а также потенциально переместив посольство США в Иерусалим.Отметим, что более 70 министров иностранных дел и другие высокопоставленные эмиссары соберутся в воскресенье, 15 января, в Париже, чтобы призвать к созданию Палестинского государства.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что конференция является "фальсификацией" против Израиля и отклонил приглашение на специальную встречу. Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас первоначально намеревался посетить конференцию, но позже его визит в Париж был отложен.Даже организаторы знают, что эта конференция носит символичный характер; никто не ожидает прорыва. Для уходящего правительства Обамы Парижский саммит сигнализирует о горьком, неутешительном конце 8 лет неудачной израильско-палестинской дипломатии.Согласно проекту заявления, полученного Associated Press в пятницу, 13 января, конференция будет призывать Израиль и палестинцев "вновь официально заявить о своей приверженности решению о двух государствах". Он также будет утверждать, что международное сообщество "не признает" изменения границ до 1967 года без согласия обеих сторон.Про-израильские демонстранты планируют провести акцию протеста в воскресенье, 15 января, в Париже.