Меркель призвала США воздержаться от протекционизма
Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 14 января, призвала Соединенные Штаты придерживаться многостороннего сотрудничества, заявив, что существует тенденция к протекционизму.
Соединенные Штаты являются самым важным торговым партнером Германии и протекционистские заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа приводят в негодование экспортеров страны с крупнейшей в Европе экономикой.
Германия председательствует в собраниях G20 ведущих экономических держав в этом году, платформе, которую Меркель хочет использовать для защиты многостороннего сотрудничества.
Выступая после встречи высокопоставленных членов ее правоцентристской партии на западе Германии, Меркель заявила, что все страны были бы в выигрыше, если бы они работали вместе вместо того, чтобы изолироваться.
Хорошим примером может служить международная реакция после глобального финансового кризиса, который начался в Соединенных Штатах в 2008 году, как сказала Меркель.
"Реакция на финансовый кризис не был ответом, который был основан на изоляции, а ответом, который был основан на сотрудничестве, в рамках общих правил регулирования, в том числе финансовых рынков", - подчеркнула Ангела Меркель.
На вопрос о том, когда она встретится с Трампом в первый раз, Меркель заявила, что встреча возможно состоится в ходе саммита G7 ведущих экономических держав, который пройдет в Сицилии в мае, а также саммита G20, который примет Германия в июле.
В своем еженедельном обращении Меркель заявила, что немецкая экономика пребывает в "относительно хорошем" состоянии, но не стоит останавливаться на достигнутом.
"Существуют также международные риски. Мы видим протекционистские тенденции", - сказала Меркель, ссылаясь на Дональда Трампа.