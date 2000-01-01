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flickr 14.01 18:55   MIGnews.com

Меркель призвала США воздержаться от протекционизма

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 14 января, призвала Соединенные Штаты придерживаться многостороннего сотрудничества, заявив, что существует тенденция к протекционизму.

Соединенные Штаты являются самым важным торговым партнером Германии и протекционистские заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа приводят в негодование экспортеров страны с крупнейшей в Европе экономикой.

Германия председательствует в собраниях G20 ведущих экономических держав в этом году, платформе, которую Меркель хочет использовать для защиты многостороннего сотрудничества.

Выступая после встречи высокопоставленных членов ее правоцентристской партии на западе Германии, Меркель заявила, что все страны были бы в выигрыше, если бы они работали вместе вместо того, чтобы изолироваться.

Хорошим примером может служить международная реакция после глобального финансового кризиса, который начался в Соединенных Штатах в 2008 году, как сказала Меркель.

"Реакция на финансовый кризис не был ответом, который был основан на изоляции, а ответом, который был основан на сотрудничестве, в рамках общих правил регулирования, в том числе финансовых рынков", - подчеркнула Ангела Меркель.

На вопрос о том, когда она встретится с Трампом в первый раз, Меркель заявила, что встреча возможно состоится в ходе саммита G7 ведущих экономических держав, который пройдет в Сицилии в мае, а также саммита G20, который примет Германия в июле.

В своем еженедельном обращении Меркель заявила, что немецкая экономика пребывает в "относительно хорошем" состоянии, но не стоит останавливаться на достигнутом.

"Существуют также международные риски. Мы видим протекционистские тенденции", - сказала Меркель, ссылаясь на Дональда Трампа.
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