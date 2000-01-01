Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






flickr 14.01 19:20   MIGnews.com

Турция и РФ пригласили США на переговоры по Сирии

Турция и Россия решили пригласить Соединенные Штаты на мирные переговоры по Сирии, которые пройдут в этом месяце в столице Казахстана Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 14 декабря.

Чавушоглу подтвердил, что Турция по-прежнему выступает против включения сирийских курдских боевиков в мирные переговоры.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча по сирийскому урегулированию в Астане запланирована на 23 января. По ее словам, Москва рассчитывает, что эти переговоры станут новой вехой на пути к миру в Сирии.

ООН также приглашена на переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:25
Франция настаивает на "решении о двух государствах"
19:56
Вирулентный птичий грипп захватил фермы Болгарии
18:55
Меркель призвала США воздержаться от протекционизма
18:17
В Нигерии неизвестные похитили из школы 7 человек
16:53
Сербия запустила поезд в северную часть Косово
16:20
На побережье Испании найдены тела 4 мигрантов
15:49
Турецкие ВВС ликвидировали 14 объектов боевиков ISIS
15:16
86% россиян рады тому, что их страну боятся в мире
14:59
Мужчина вернул в библиотеку взятую 100 лет назад книгу
14:44
На инаугурацию Трампа пожертвовали рекордные $90 млн
14:30
"Скандалы Нетаниягу ведут к тирании, диктатуре и фашизму"
13:59
В Америке нашли младенца, похищенного 18 лет назад
13:25
Huffington Post: пророка Мухаммеда отравила еврейка
13:19
У берегов Болгарии впервые с 50-х годов замерзло Черное море  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus