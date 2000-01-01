14.01 19:20 MIGnews.com

Турция и РФ пригласили США на переговоры по Сирии

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Турция и Россия решили пригласить Соединенные Штаты на мирные переговоры по Сирии, которые пройдут в этом месяце в столице Казахстана Астане. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в субботу, 14 декабря.Чавушоглу подтвердил, что Турция по-прежнему выступает против включения сирийских курдских боевиков в мирные переговоры.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что встреча по сирийскому урегулированию в Астане запланирована на 23 января. По ее словам, Москва рассчитывает, что эти переговоры станут новой вехой на пути к миру в Сирии.ООН также приглашена на переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.