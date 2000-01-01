14.01 17:45 MIGnews.com

Посол Израиля в ООН ожидает лучшего партнерства в 2017 году

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С тех пор как посол Израиля в ООН Дани Данон прибыл в Нью-Йорк около 15 месяцев назад, он привык к дипломатическим "американским горкам", которые является неотъемлемой частью занимаемой им должности.За срок своего пребывания на посту посла Израиля в ООН Дани Данон одержал несколько значительных побед: признание ООН Йом Киппур; организация первой конференции по борьбе с BDS; появление в кафетериях кошерной пищи, а также стал первым в истории Израиля послом, возглавившим главный комитет ООН, несмотря на оппозиции Ирана и арабского мира в целом.Однако 23 декабря произошло то, что до сих пор не укладывается в головах миллионов, когда Соединенные Штаты воздержались от ветирования резолюции 2334 Совета Безопасности, призывающей к немедленному прекращению строительства израильских поселений на территории Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме.Хотя голосование не застало Дани Данона врасплох - Израиль заранее знал, что США воздержатся - оно все же глубоко разочаровало посла Израиля в ООН."Вы знаете, для меня лично, быть в комнате и видеть, как все другие государства-члены голосуют против Израиля и то, как США дают этому случиться, - это то, что я никогда не забуду. Я думаю, что резолюция была самым низким поступком за последние десятилетия в отношениях Израиля и США в ООН", - сказал Данон изданию The Times of Israel."Мы очень тесно сотрудничали с миссией США, и мы достигли многих вещей вместе, но это постыдное голосование будет тем, что люди будут помнить о президентстве президента Обамы. Они не будут помнить все хорошее, что мы сделали. Они будут помнить этот момент, когда США отказались поддержать Израиль и позволили пройти этой односторонней резолюции. Так что да, мы должны исправить отношения и показать миру, что между нами хорошие отношения", - заявил Дани Данон.45-летний дипломат остается оптимистичным и надеется на достижение этой цели в 2017 году. Данон возлагает большие надежды на улучшение отношений с не только ООН и новым Генеральным секретарем Антонио Гутерриш, но и с США.Для начала, посол сказал, что он надеется на сотрудничество с губернатором Южной Каролины Никки Хейли, которая была избрана новоизбранным президентом США Дональдом Трампом на пост следующего посла США в ООН.У Совета Безопасности ООН еще осталась пара антиизраильских "тузов" в рукаве, которые могут быть разыграны на фоне Парижской ближневосточной мирной конференции, предупреждает посол Израиля в ООН Дани Данон."Мы стали свидетелями попытки проталкивания инициатив в последнюю минуту перед тем, как в силу вступит новая администрация США. Сторонники палестинцев готовятся к дальнейшим антиизраильским мерам в Совете Безопасности", - гласит заявление, опубликованное послом Даноном 13 января.В то же время председатель Совбеза в январе, глава дипмиссии Швеции Олоф Скуг, утверждает, что никаких действий либо документов в отношении Израиля Совет пока что принимать не собирается.