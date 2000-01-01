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flickr 14.01 16:53   MIGnews.com

Сербия запустила поезд в северную часть Косово

Сербия запустила поезд в северную часть Косово, несмотря на протесты со стороны правительства в Приштине, которое назвало это провокацией и агрессивным нарушением его суверенитета.
 
Сербские официальные лица в Белграде в субботу, 14 января, провожали поезд российского производства, украшенный сербским флагом, церковью, монастырями и средневековыми городами, и с надписью "Косово - это Сербия" на 20 языках мира.
 
Бывший сербский край Косово объявил о своей независимости в 2008 году, но Белград не признает раскола и стремится сохранить влияние на севере Косово, где проживает большая часть сербского меньшинства.
 
Поезд, отправившийся в субботу, 14 января, в Митровице, был промо-акцией; регулярный график на данный момент объявлен не был.
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