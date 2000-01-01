14.01 14:30 MIGnews.com

"Скандалы Нетаниягу ведут к тирании, диктатуре и фашизму"

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Бывший министр охраны окружающей среды Израиля Ави Габай уверен, что обычно непотопляемому премьер-министру Нетаниягу последние скандалы уже не пережить, поэтому его правительство пришло "к концу пути".Несмотря на то, что следователи еще не вынесли окончательный вердикт, Габай называет расследование связей главы правительства с владельцем "Едиот Ахронот" Нони Мозесом "самым сложным" из всех, с которыми Биньямин Нетаниягу когда-либо сталкивался."Он вел с Мозесом переговоры на счет общественного восприятия, которое он в итоге обменял на наличку", - заявил экс-министр на культурном мероприятии, которое состоялось в Беэр-Шеве 14 января.Кроме того, Габай, очевидно, подтвердил слухи на счет его политических амбиций, заявив, что вступил в "Аводу" для достижения "позиции влияния", однако собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах лидера партии, не сказал.С ним согласен и другой оппозиционный политик - бывший министр благосостояния Меир Коэн (Еш Атид), который назвал захват СМИ предвестием тирании и фашизма. Поэтому он считает скандал с Мозесом куда страшнее, чем "сигарный" скандал с кинопродюсером Арноном Милченом."Если премьер-министр торгуется со свободными СМИ, это начало диктатуры", - сказал он на том же мероприятии.Экс-министр Коэн хочет, чтобы на следующих выборах Нетаниягу проиграл."Речь не идет о расследованиях в отношении премьер-министра. Это уже стало тенденцией. Общественность чувствует, что это правительство со своим планом, чувствует отрешенность правительства от общества и нуждается в альтернативе", - заверил он.