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Официальный сайт Минобороны РФ 15.01 00:24   MIGnews.com

В Крым направят дополнительные системы С-400

Дополнительные зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" планируется развернуть в Крыму. Об этом сообщил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Виктор Севостьянов. О сроках мероприятия пока не сообщается.

Зенитный ракетный полк, оснащенный системой С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму. Кроме того, полк ПВО в Феодосии продолжит использовать системы С-300. Таким образом, по словам Севостянова боевые возможности ПВО Крыма существенно увеличатся.

Он также отметил, что система С-400 позволяет одновременно сопровождать и уничтожать до 300 воздушных и наземных целей, в том числе изготовленных с использованием технологий "стелс", передает Интерфакс.
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