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Посол США: Прекращение финансирования ООН навредит Израилю | Фото: Flickr14.01 11:11   MIGnews.com

Посол США: Прекращение финансирования ООН навредит Израилю

Если США урежут финансирование ООН, главенство в организации перейдет к России или Китаю, уверена постпред Соединенных Штатов Саманта Пауэр. Так она прокомментировала разработку в Конгрессе законопроекта о частичном или полном сокращении взносов в ООН после принятия Совбезом антиизраильской резолюции 2443.

"Если мы сократим финансирование ООН, то единственными, кто извлечет из этого пользу, будут такие страны, как Китай или Россия, которые очень хотят, чтобы в некоторых дискуссиях США отстаивали и продвигали политику, занимая менее твердые позиции. Если лидерство США в ООН ослабнет, то другие страны займут наше место", - заявила Пауэр на своей последней пресс-конференции в штаб-квартире ООН.

Она утверждает, что потеря влияния США в ООН отрицательно скажется и на "ближайшем союзнике" американцев – Израиле.

Стоит отметить, что Штаты ежегодного 22% расходов всемирной организации, регулярный бюджет которой составляет 5,4 млрд долларов без учета миротворческих операций. В общей же сложности США перечисляют на нужды ООН около 3 млрд в год.

"Мы главенствуем в мире отчасти потому, что главенствуем в ООН", - уверена постпред.
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