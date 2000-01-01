Лидер британских лейбористов Джереми Корбин не поведет свою партию на следующие выборы, которые состоятся через пять лет.
Согласно предварительным результатам, он набирает всего 191 мандат, проигрывая главным конкурентам на выборах в Великобритании – "Консервативной партии" Бориса Джонсона – 368 мест соответственно.
"Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии. Очевидно, что я не поведу партию на следующие выборы", – сказал Корбин.
По словам политика, перед лейбористами стоит задача – поразмыслить о политике, которая будет проводиться в будущем. Сам Корбин пока будет руководитель партией, чтобы участвовать в консультациях.
Поражение Корбина ознаменовало победу для британских евреев, поскольку его часто критикуют за антисемитские взгляды и действия, такие как возложение венка к памятнику террористов в мюнхенской бойне, признание ХАМАСа и "Хизбаллы" – "друзьями" и так далее.
Потеря поддержки избирателей дорого обошлась партии, поскольку она показала самый низкий результат с 1983 года.