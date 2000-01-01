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Корбин не поведет лейбористов на следующие выборы | Фото:13.12 08:43   MIGnews.com

Корбин не поведет лейбористов на следующие выборы

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин не поведет свою партию на следующие выборы, которые состоятся через пять лет.

Согласно предварительным результатам, он набирает всего 191 мандат, проигрывая главным конкурентам на выборах в Великобритании – "Консервативной партии" Бориса Джонсона – 368 мест соответственно.

"Это очень разочаровывающий результат для Лейбористской партии. Очевидно, что я не поведу партию на следующие выборы", – сказал Корбин.

По словам политика, перед лейбористами стоит задача – поразмыслить о политике, которая будет проводиться в будущем. Сам Корбин пока будет руководитель партией, чтобы участвовать в консультациях.

Поражение Корбина ознаменовало победу для британских евреев, поскольку его часто критикуют за антисемитские взгляды и действия, такие как возложение венка к памятнику террористов в мюнхенской бойне, признание ХАМАСа и "Хизбаллы" – "друзьями" и так далее.

Потеря поддержки избирателей дорого обошлась партии, поскольку она показала самый низкий результат с 1983 года.


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