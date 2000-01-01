13.12 09:10 MIGnews.com

Санкции против РФ продлены

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Евросоюз продлил действие экономических санкций против России еще на полгода, сообщил Шарль Мишель, президент Европейского Совета.Решение было принято в ночь на 13 декабря."Мы провели дискуссию относительно России и Украины. Мы были проинформированы о результатах Нормандского саммита, который состоялся в минувший понедельник в Париже. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обновили для нас информацию относительно ситуации. Мы продлили санкции на следующие шесть месяцев, исходя из того, что имплементация Минских соглашений остается важной. Мы будем продолжать за этим наблюдать", – сказал он.